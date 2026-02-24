Torre Prendiparte da riscoprire Anche cene a lume di candela

La Torre Prendiparte ha riaperto ai soggiorni privati dopo sei anni di chiusura, causata dalla necessità di importanti ristrutturazioni. La decisione arriva in seguito al restauro di alcune parti storiche e all’installazione di servizi moderni, che permettono ora agli ospiti di vivere un’esperienza autentica nel cuore della città. La torre, già protagonista di eventi e visite guidate, si prepara a diventare anche un luogo per cene intime a lume di candela.

© Ilrestodelcarlino.it - Torre Prendiparte da riscoprire. Anche cene a lume di candela

Dopo sei anni di chiusura all’ospitalità – con visite solo tramite eventi e aperture occasionali – la Torre Prendiparte riapre finalmente ai soggiorni privati. Un momento atteso che restituisce alla città uno dei suoi simboli più riconoscibili: una torre del XII secolo alta oltre 60 metri, da sempre parte integrante dello skyline bolognese. Già nel 2014 fu inserita da Lonely Planet tra "i 10 luoghi più straordinari al mondo in cui soggiornare", riconoscimento che contribuì a consolidarne il prestigio nel panorama dell’ospitalità italiana e internazionale. Ora, con la riapertura del 2026, scrive Ascom-Confcommercio in questa esperienza unica torna finalmente accessibile, riportando la storia in un contesto intimo e contemporaneo, ideale anche per chi cerca una fuga romantica o anche solo di respirare l’aria di una storia centenaria, in uno dei luoghi più suggestivi di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rose, cioccolatini e cene a lume di candela: a San Valentino i pescaresi mostrano il loro lato romanticoRose, cioccolatini e cene a lume di candela: a San Valentino i pescaresi mostrano il loro lato romantico. Dai concerti a lume di candela allo spettacolo tutto da ridere a teatro: cosa fare nel weekendScopri le proposte per il weekend a Palermo, tra concerti, spettacoli teatrali e visite guidate.