Weekend scatenato da San Valentino a Carnevale | A lume di candela sfilate e degustazioni di vini e cioccolato

Il weekend si infiamma tra maschere, coriandoli e cuori, con eventi che uniscono Carnevale e San Valentino. Le strade si riempiono di persone vestite a festa, tra sfilate, degustazioni di vini e cioccolato. Un mix di allegria e passione che coinvolge grandi e piccini, in un periodo di festa che non lascia nessuno indifferente.

Carnevale e San Valentino si intrecciano in un fine settimana di sfilate in maschera, passeggiate nella natura, degustazioni, notti a lume di candela, spettacoli di teatro e concerti Maschere, coriandoli e cuori in festa. Questo weekend Carnevale e San Valentino si fondono in un lungo abbraccio appassionato in un'esplosione di eventi per tutti i gusti. La provincia Ravennate sembra non fermarsi mai, tra sfilate di carri allegorici, brindisi romantici al tramonto, passando per ardite degustazioni di vini locali e cioccolato. Spazio, come sempre, anche al grande teatro, ai concerti dal vivo e ai laboratori creativi per tutte le età.

