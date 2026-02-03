Tra le stelle di San Valentino all' Osservatorio Astronomico di Capodimonte

La notte di San Valentino a Napoli si trasforma in un evento speciale all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Appassionati di stelle e curiosi si radunano per ammirare il cielo, tra spiegazioni e momenti di meraviglia. La serata unisce scienza e emozione, offrendo a tutti l’opportunità di guardare lontano, tra telescopi e constellazioni. La collina di Miradois si riempie di persone che vogliono scoprire le stelle e vivere una serata diversa, sotto un cielo stellato di febbraio.

La notte di San Valentino, a Napoli, si apre all'incanto del cielo. L'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte propone un appuntamento speciale dedicato a chi ama guardare lontano, trasformando la collina di Miradois in un luogo dove scienza, emozione e bellezza si incontrano. A seguire, grazie alla collaborazione con l'Unione Astrofili Napoletani, il pubblico potrà osservare il cielo dal vivo attraverso i telescopi installati nel piazzale dell'Osservatorio.

