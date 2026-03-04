Il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa apre il mese di marzo con una serie di eventi intitolata “Astroincontri”. Questi incontri prevedono sessioni di osservazione del cielo aperto, rivolte al pubblico interessato a scoprire le stelle e i pianeti visibili in quel periodo. Le serate si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e sono gratuite.

Cosa: Il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa inaugura il calendario di marzo con “Astroincontri”, una serie di appuntamenti dedicati all’osservazione del cielo.. Dove e Quando: Presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM), ogni venerdì di marzo a partire dal 6.. Perché: Un’occasione unica per unire divulgazione scientifica, spettacoli sotto il planetario e osservazioni astronomiche guidate, ideale per adulti e bambini curiosi dell’Universo.. Un viaggio nel cosmo alle porte di Roma. Il cielo notturno non è mai stato così vicino. Per il mese di marzo, il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa si prepara ad accogliere appassionati, famiglie e curiosi con un ricco programma di eventi intitolati “Astroincontri”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Marzo tra le stelle: Astroincontri al Parco Astronomico di Rocca di Papa

Il cielo d’inverno a Rocca di Papa: gli Astroincontri 2026Cosa: Astroincontri, una rassegna di eventi di divulgazione scientifica e osservazione astronomica.

Leggi anche: Tra le stelle di San Valentino all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Contenuti e approfondimenti su Parco Astronomico di.

Temi più discussi: Festa delle Donne all’EcoPlanetario: un viaggio tra le stelle al femminile; Marzo, arriva il mese del nuovo inizio in famiglia: cosa dicono le stelle per i genitori e i consigli pratici segno per segno; Il Parco Pineta riapre le porte: primavera tra natura, stelle e sfide da piccoli esploratori.

Planetario di Ravenna, tra stelle e osservazioni: il programma di marzo e aprileIl Planetario di Ravenna, gestito dall’A.R.A.R. – Associazione Ravennate Astrofili Rheyta, presenta il calendario delle attività in programma tra marzo e ... ravennanotizie.it

Festa delle Donne all’EcoPlanetario: un viaggio tra le stelle al femminileSabato 7 marzo il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone una serata speciale tra Venere a Cassiopea. In programma racconti sotto la volta celeste e, meteo permettendo, osservazione guid ... varesenews.it

Volete trascorrere un'intera serata all'insegna della scoperta delle meraviglie del cielo e dell'emozione Non perdete allora l'Astroincontro di venerdì 6 marzo al Parco astronomico di Rocca di Papa (RM) In programma - per adulti e bambini - uno spettac facebook