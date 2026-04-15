L’ospedale di Novara sulla rivista medica più importante al mondo

Da novaratoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale Maggiore della Carità di Novara ha ottenuto un riconoscimento importante sulla rivista medica più influente a livello mondiale. La ricerca condotta dalla struttura semplice “Innovazione clinica e terapeutica in Ematologia”, che fa parte della struttura complessa di Ematologia diretta da un professore, è stata pubblicata e ha attirato l'attenzione nel settore. Si tratta di un risultato che evidenzia il livello di attività scientifica svolta nella struttura ospedaliera locale.

Un traguardo di straordinario rilievo scientifico per l'ospedale Maggiore della Carità di Novara: la ricerca condotta dalla struttura semplice “Innovazione clinica e terapeutica in Ematologia”, che afferisce alla struttura complessa Ematologia diretta dal professor Gianluca Gaidano, ha raggiunto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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