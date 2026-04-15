L’ospedale di Novara sulla rivista medica più importante al mondo

L'ospedale Maggiore della Carità di Novara ha ottenuto un riconoscimento importante sulla rivista medica più influente a livello mondiale. La ricerca condotta dalla struttura semplice “Innovazione clinica e terapeutica in Ematologia”, che fa parte della struttura complessa di Ematologia diretta da un professore, è stata pubblicata e ha attirato l'attenzione nel settore. Si tratta di un risultato che evidenzia il livello di attività scientifica svolta nella struttura ospedaliera locale.

Un traguardo di straordinario rilievo scientifico per l'ospedale Maggiore della Carità di Novara: la ricerca condotta dalla struttura semplice “Innovazione clinica e terapeutica in Ematologia”, che afferisce alla struttura complessa Ematologia diretta dal professor Gianluca Gaidano, ha raggiunto.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Paolo Ferragina nominato membro della più importante associazione informatica al mondoPisa, 29 gennaio 2026 - Paolo Ferragina, professore ordinario di Informatica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro... Ospedale Maggiore: la Clinica e Terapia medica si sposta al CattaniIl Day Hospital–Day Service della Clinica e Terapia medica e i relativi ambulatori si stanno trasferendo dal Padiglione 26 al Padiglione Cattani. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mancano troppi medici e infermieri: l’ospedale Maggiore maglia nera in regione; Curarsi con la ricerca: l’immunologia di Novara diventa centro di alta specializzazione regionale; L'ospedale di Novara diventa punto di riferimento regionale per l'immunologia; Nuovi grandi ospedali, nuvole s'addensano sul piano regionale da 5 miliardi di euro. L'ospedale di Novara diventa punto di riferimento regionale per l'immunologiaLa regione Piemonte ha riconosciuto la struttura di immunologia dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara come centro di alta specializzazione di riferimento regionale. Il provvedimento formalizza ... novaratoday.it Curarsi con la ricerca: l’immunologia di Novara diventa centro di alta specializzazione regionaleComprendere a fondo le malattie per trattarle in modo sempre più mirato ed efficace, portando le innovazioni dei laboratori direttamente al letto del malato. È questa la filosofia che ha permesso alla ... lavocedinovara.com Ancora violenza in ospedale: a Novara un infermiere aggredito durante il turno. Il NurSind denuncia una situazione ormai insostenibile per chi lavora in corsia. Leggi l’articolo completo https://infermieristicamente.it/articolo/20567/infermiere-aggredito-in-os - facebook.com facebook Ieri a #Novara: SALVIAMO AHMADREZA DJALALI - 10 anni di detenzione ingiusta Presidio in Piazza Matteotti, sabato 11 aprile 2026, dalle ore 16:00 #SaveAhmadreza #Iran Attivati con Amnesty Novara: [email protected] @amnestyitalia @AmnestyPiemont x.com