Paolo Ferragina nominato membro della più importante associazione informatica al mondo

Paolo Ferragina, professore di informatica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, entra a far parte dell’ACM, la più grande associazione mondiale nel settore. La nomina arriva dopo anni di lavoro nel campo e riconosce il suo ruolo di primo piano nel panorama internazionale.

Pisa, 29 gennaio 2026 - Paolo Ferragina, professore ordinario di Informatica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), la più importante associazione al mondo nel campo dell’informatica. Fondata nel 1947, l’ACM ha sede a New York e riunisce ricercatori, professionisti ed educatori per far progredire la scienza, l'ingegneria e le applicazioni del calcolo. L’ACM assegna ogni anno il prestigioso Premio Turing, paragonato al Nobel dell’Informatica. Il titolo di Fellow viene assegnato a meno dell'1% dei suoi membri in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

