Paolo Ferragina nominato membro della più importante associazione informatica al mondo

Da lanazione.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Ferragina, professore di informatica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, entra a far parte dell’ACM, la più grande associazione mondiale nel settore. La nomina arriva dopo anni di lavoro nel campo e riconosce il suo ruolo di primo piano nel panorama internazionale.

Pisa, 29 gennaio 2026 - Paolo Ferragina, professore ordinario di Informatica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), la più importante associazione al mondo nel campo dell’informatica. Fondata nel 1947, l’ACM ha sede a New York e riunisce ricercatori, professionisti ed educatori per far progredire la scienza, l'ingegneria e le applicazioni del calcolo. L’ACM assegna ogni anno il prestigioso Premio Turing, paragonato al Nobel dell’Informatica. Il titolo di Fellow viene assegnato a meno dell'1% dei suoi membri in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

paolo ferragina nominato membro della pi249 importante associazione informatica al mondo

© Lanazione.it - Paolo Ferragina nominato membro della più importante associazione informatica al mondo

Approfondimenti su SantAnna Pisa

Paolo Ferragina nominato nuovo membro dell'Association for Computing Machinery

Paolo Ferragina, docente dell’Università di Pisa, entra a far parte dell’Association for Computing Machinery, la più grande associazione mondiale di informatica.

Paolo Ruffini al Vanity Fair Stories 2025: «Non si smette mai di essere figli: mia mamma è la donna più importante della mia vita. È importante non tirarsela con sé stessi»

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SantAnna Pisa

Argomenti discussi: Paolo Ferragina nominato nuovo membro dell'Association for Computing Machinery; Università_Paolo Ferragina nominato nuovo membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), la più importante associazione al mondo nel campo dell’informatica; Ferragina nominato Fellow dell’ACM; Martina Liut nominata direttrice del Dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest.

paolo ferragina nominato membroSant’Anna: Paolo Ferragina nominato nuovo membro dell'Association for Computing MachineryPaolo Ferragina, professore ordinario di Informatica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro dell’Association for ... gonews.it

Sant'Anna Pisa, professore informatica Ferragina nominato membro AcmPaolo Ferragina, professore ordinario di informatica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro dell'Association for computing nachinery (Acm), la più importante associazi ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.