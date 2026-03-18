Due minorenni sono stati denunciati dopo aver aggredito un coetaneo nel parcheggio di un centro commerciale a Latina. La vittima è stata picchiata e colpita anche mentre si trovava a terra, tutto per una sigaretta. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto diversi giovani del luogo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'aggressione.

Due minorenni sono stati denunciati per aggressione ai danni di un loro coetaneo nel parcheggio del centro commerciale Le Corbusier. L’episodio, avvenuto il 4 marzo a Latina, è stato ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato che hanno identificato i responsabili e avviato misure di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica. Aggressione a Latina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel pomeriggio del 4 marzo nel parcheggio del centro commerciale Le Corbusier. Un giovane è stato avvicinato da tre ragazzi della sua stessa età nei pressi di alcune attività commerciali. Dopo una... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minorenni aggrediscono un coetaneo per una sigaretta a Latina, picchiato e colpito anche mentre era a terra

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