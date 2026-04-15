La Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di 7 milioni di euro destinato alle botteghe storiche del territorio. Il nuovo bando si rivolge a negozi e locali che sono attivi da almeno quarant’anni senza interruzioni. La misura mira a sostenere le imprese che rappresentano un patrimonio commerciale e culturale della regione. Le domande possono essere presentate da parte delle attività interessate secondo le modalità stabilite nel bando.

La Regione Lombardia ha stanziato 7 milioni di euro per sostenere le imprese storiche del territorio, aprendo un nuovo bando destinato a botteghe, negozi e locali che operano da almeno quattro decenni senza interruzioni. La misura, approvata dalla Giunta regionale con la denominazione Imprese storiche verso il futuro 2026, mira a proteggere l’identità economica e sociale dei centri urbani attraverso interventi mirati su infrastrutture, innovazione e ricambio generazionale. L’iniziativa, che vede nella figura dell’assessore allo Sviluppo economico Guidesi il principale promotore, si pone l’obiettivo di garantire la continuità di attività che hanno superato diverse fasi storiche complesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia salva le botteghe storiche: 7 milioni per il futuro

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