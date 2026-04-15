Il maestro fabbro di Schignano detto cavalier di ferro premiato a Milano dal consiglio regionale

Ieri a Milano si è tenuta una cerimonia durante la quale il Consiglio regionale della Lombardia ha assegnato un premio a Giovanni Peduzzi, maestro fabbro di Schignano. Peduzzi è conosciuto come il “cavaliere di ferro” della Valle d’Intelvi. La premiazione si è svolta nel rispetto delle formalità previste, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e invitati. La serata ha celebrato l’attività artigianale del maestro fabbro e il suo contributo alla comunità locale.

Si è svolta ieri, 14 aprile 2026, a Milano la cerimonia con cui il Consiglio regionale della Lombardia ha premiato Giovanni Peduzzi, maestro fabbro di Schignano, conosciuto come il “cavaliere di ferro” della Valle d’Intelvi.Nel corso dell’iniziativa, il presidente del Consiglio regionale Federico.🔗 Leggi su Quicomo.it Il giovane pilota di Catignano Mattia Bucci premiato dal presidente del consiglio regionale SospiriPremiato dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri il giovane pilota del Pescarese Mattia Bucci. Medici in pensione di nuovo operativi, il Consiglio regionale ha detto sì“Con l'approvazione di questo disegno di legge la Regione Friuli Venezia Giulia interviene concretamente per tutelare la salute dei cittadini,...