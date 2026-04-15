Una casa automobilistica ha presentato una nuova generazione di veicoli pesanti a trazione elettrica. I nuovi modelli sono in grado di percorrere fino a 700 km con una singola ricarica. Questa novità riguarda i mezzi utilizzati per il trasporto di merci e rappresenta un passo avanti rispetto alle versioni precedenti, grazie a miglioramenti nelle batterie e nell’efficienza del motore. La presentazione si è svolta recentemente senza ulteriori dettagli tecnici o dichiarazioni ufficiali.

Volvo Trucks ha svelato una nuova generazione di mezzi pesanti a propulsione elettrica, introducendo modelli capaci di coprire distanze fino a 700 km con un singolo approvvigionamento energetico. La novità riguarda sia la linea per il lungo raggio, che vede protagonista il nuovo FH Aero Electric, sia i modelli FH, FM e FMX, progettati per offrire prestazioni superiori in termini di produttività e flessibilità operativa. Il cuore della strategia di espansione del produttore risiede nel superamento dei limiti tecnologici che finora hanno frenato l’adozione su larga scala dell’elettrico nel settore logistico. Con l’introduzione del modello FH Aero Electric, l’obiettivo è colmare il divario tra le necessità dei trasportatori e le attuali capacità delle batterie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica elettrica: nuovi mezzi pesanti superano i 700 km di autonomia

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