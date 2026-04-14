Logistica su gomma | arriva il routing di precisione per i mezzi pesanti

È stata annunciata l’introduzione di MapFactor Navigator 8, un nuovo sistema di routing di precisione destinato ai mezzi pesanti. La novità mira a migliorare l’efficienza nelle operazioni di logistica su gomma, offrendo indicazioni più accurate per i veicoli di grandi dimensioni. La tecnologia si rivolge a trasportatori e aziende che gestiscono flotte di veicoli pesanti, con l’obiettivo di ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi di consegna.

L’efficienza della logistica su gomma riceve un impulso decisivo con l’arrivo di MapFactor Navigator 8.1 per il sistema operativo Android, una versione che punta a ridefinire gli standard del routing professionale. Questo aggiornamento introduce tecnologie avanzate per la gestione dei mezzi pesanti, affrontando le complessità tipiche degli spostamenti in contesti urbani e industriali attraverso una pianificazione estremamente dettagliata. Il cuore tecnologico del rilascio risiede nel nuovo sistema denominato Precision Truck Routing. Questa innovazione segna un distacco netto dalle metodologie precedenti, dove le limitazioni stradali venivano applicate in modo generico a interi tratti di carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logistica su gomma: arriva il routing di precisione per i mezzi pesanti Controlli su mezzi pesanti e micromobilità a Bari: 34 violazioni e patenti ritirateVerifiche congiunte di polizia locale e Motorizzazione tra tachigrafi irregolari, tempi di guida non rispettati e veicoli modificati Controlli... Lazio, Pasqua 2026: nebbia su A12 e stop ai mezzi pesantiLa viabilità della regione Lazio per questo lunedì 6 aprile 2026 si presenta complessivamente regolare, nonostante alcune criticità localizzate e le... Temi più discussi: Crisi logistica tra Hormuz, frane e scioperi; Prezzi gasolio in autostrada: record oltre 3 euro al litro; Logistica in difficoltà: Preoccupati dai costi. Viviamo alla giornata; Gasolio oltre i 2 euro | l’Unatras prepara la difesa per i trasporti. Logistica in difficoltà: Preoccupati dai costi. Viviamo alla giornataFederico Albini: Complicato programmare il lavoro ... msn.com Bertani, 50 milioni su Olmo Lungo: acqua, ferro e gomma per la logisticaMantova, 18 gennaio 2026 – Bertani Trasporti di Castiglione delle Stiviere punta sulla piattaforma intermodale e consolida il suo insediamento nell’area di Olmo Lungo. Il progetto dell’azienda, ... ilgiorno.it Dal 20 al 25 aprile rischio paralisi per la logistica. L’Unione nazionale associazioni autotrasporto merci denuncia: «Imprese in perdita», mentre in Calabria il diesel sfiora i 2,5 euro e cresce l’allarme per rincari e trasporti https://www.lacnews24.it/cronaca/tras - facebook.com facebook