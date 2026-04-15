Lodi ritrovate le maglie del piccolo Gabriel | giustizia per il furto

A Lodi sono state ritrovate le maglie appartenenti a Gabriel, il bambino di 9 anni deceduto nel 2022. I carabinieri hanno recuperato gli indumenti sportivi che erano stati sottratti dalla tomba del piccolo. La scoperta ha portato un senso di sollievo alla comunità, che aveva seguito con attenzione le vicende legate alla vicenda. La restituzione degli oggetti si aggiunge alle fasi delle indagini avviate per chiarire quanto accaduto.

La comunità di Losi ha ritrovato un briciolo di serenità dopo che i carabinieri hanno recuperato gli indumenti sportivi sottratti alla tomba del piccolo Gabriel, bambino di 9 anni venuto a mancare nel 2022. Il furto, avvenuto nella mattinata di Pasqua presso il Cimitero Maggiore, aveva scosso profondamente la provincia lodigiana, ma la vicenda si è conclusa con la restituzione dei capi alla famiglia durante la giornata di ieri, 13 aprile 2026. Il ritrovamento vicino alla chiesetta del cimitero. L’indagine ha subito una svolta decisiva nel tardo pomeriggio dell’11 aprile 2026. Mentre le autorità cercavano risposte al gesto che aveva colpito...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi, ritrovate le maglie del piccolo Gabriel: giustizia per il furto Lodi, ritrovate le maglie dell’Inter rubati dalla tomba del piccolo Gabriel: restituiti alla famigliaLodi, 14 aprile 2026 – Si è conclusa positivamente la vicenda del furto avvenuto la mattina di Pasqua al Cimitero Maggiore di Losi. Lodi, ritrovate le maglie dell’Inter rubate dalla tomba del piccolo Gabriel: restituiti alla famigliaLodi, 14 aprile 2026 – Si è conclusa positivamente la vicenda del furto avvenuto la mattina di Pasqua al Cimitero Maggiore di Losi.