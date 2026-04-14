Lodi ritrovate le maglie dell’Inter rubate dalla tomba del piccolo Gabriel | restituiti alla famiglia

A Lodi, le maglie dell’Inter rubate dalla tomba di un bambino sono state ritrovate e restituite alla famiglia. La vicenda, avvenuta la mattina di Pasqua al Cimitero Maggiore, si è conclusa con il recupero degli oggetti sottratti. La polizia ha identificato e ha restituito le maglie, che erano state prese dalla tomba del piccolo. La famiglia ha ricevuto le maglie senza ulteriori commenti.

Lodi, 14 aprile 2026 – Si è conclusa positivamente la vicenda del furto avvenuto la mattina di Pasqua al Cimitero Maggiore di Losi. Reato che aveva suscitato profondo dispiacere tra i cittadini. I carabinieri hanno infatti ritrovato e restituito alla famiglia, gli indumenti sportivi sottratti dalla tomba del piccolo Gabriel, il bambino di 9 anni scomparso nel 2022. Nei giorni scorsi la notizia del furto dei completini dell’Inter e di un uovo di cioccolato, lasciati dai genitori sulla lapide in occasione delle festività pasquali, si era rapidamente diffusa in città, generando indignazione e commozione. La svolta. La svolta è arrivata nel...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lodi, ritrovate le maglie dell’Inter rubati dalla tomba del piccolo Gabriel: restituiti alla famigliaLodi, 14 aprile 2026 – Si è conclusa positivamente la vicenda del furto avvenuto la mattina di Pasqua al Cimitero Maggiore di Losi.

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