A Lodi si è conclusa con successo la vicenda riguardante il furto avvenuto nel giorno di Pasqua al Cimitero Maggiore. Le maglie dell’Inter, sottratte dalla tomba di un bambino, sono state ritrovate e restituite alla famiglia. La polizia ha recuperato gli oggetti e ha identificato i responsabili. La famiglia ha ricevuto le maglie e ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro intervento.

Lodi, 14 aprile 2026 – Si è conclusa positivamente la vicenda del furto avvenuto la mattina di Pasqua al Cimitero Maggiore di Losi. Reato che aveva suscitato profondo dispiacere tra i cittadini. I carabinieri hanno infatti ritrovato e restituito alla famiglia, gli indumenti sportivi sottratti dalla tomba del piccolo Gabriel, il bambino di 9 anni scomparso nel 2022. Nei giorni scorsi la notizia del furto dei completini dell’Inter e di un uovo di cioccolato, lasciati dai genitori sulla lapide in occasione delle festività pasquali, si era rapidamente diffusa in città, generando indignazione e commozione. La svolta. La svolta è arrivata nel...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, ritrovate le maglie dell’Inter rubati dalla tomba del piccolo Gabriel: restituiti alla famiglia

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