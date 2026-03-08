Spalletti Juve col rinnovo sempre più vicino l’allenatore sta già cercando casa a Torino | due le opzioni sul tavolo
L'allenatore sta cercando casa a Torino mentre si avvicina il rinnovo con la Juventus. Sul tavolo ci sono due opzioni esclusive per la sua permanenza, e il tecnico sta valutando attentamente le possibilità. La decisione sembra ormai imminente, con le trattative che proseguono senza dettagli ufficiali. La situazione si sviluppa in modo rapido e diretto, senza ulteriori commenti o supposizioni.
Spalletti Juve, il tecnico prepara un cambiamento radicale per il proprio futuro e valuta due opzioni esclusive per la sua permanenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti sta pianificando un passo fondamentale per la propria vita privata, lanciando un segnale inequivocabile per il futuro. Dal suo arrivo lo scorso 30 ottobre, il mister ha vissuto nelle strutture alberghiere del club, adottando una soluzione temporanea per concentrarsi sul campo. Adesso ha deciso di cercare una vera abitazione. Le indiscrezioni confermano che l’addio alla sistemazione provvisoria è imminente, segnando una netta svolta rispetto ai primi quattro mesi passati alla Continassa in un clima di totale ritiro lavorativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
