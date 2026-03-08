Spalletti Juve col rinnovo sempre più vicino l’allenatore sta già cercando casa a Torino | due le opzioni sul tavolo

L'allenatore sta cercando casa a Torino mentre si avvicina il rinnovo con la Juventus. Sul tavolo ci sono due opzioni esclusive per la sua permanenza, e il tecnico sta valutando attentamente le possibilità. La decisione sembra ormai imminente, con le trattative che proseguono senza dettagli ufficiali. La situazione si sviluppa in modo rapido e diretto, senza ulteriori commenti o supposizioni.