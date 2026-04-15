Durante la celebrazione dei 174 anni della fondazione del Corpo di Polizia, un insegnante dell’istituto di Ancona ha sottolineato come l’evento abbia messo in luce il volto umano della Polizia, oltre alla formalità della cerimonia. Le parole di Scarabeo hanno evidenziato una connessione tra l’istituzione e la comunità, descrivendo l’esperienza come una lezione di vita condivisa con la presenza delle forze dell’ordine.

Quando "l’aspetto formale della cerimonia" si lega "al volto umano della Polizia di Stato ". E’ quanto emerso nelle riflessioni dell’insegnante del Savoia Benincasa Paolo Scarabeo, dopo la festa dei 174 anni della fondazione del Corpo nell’istituto anconetano. "Lo Stato era lì, con e per ciascuno di noi, al di là dell’esercizio istituzionale di controllo e alla sicurezza, ma una presenza concreta, umana, intrecciata alla vita e alla cura delle persone, soprattutto delle più fragili, nella quotidianità e nel silenzio – continua –. Per chi insegna, abituato a osservare i ragazzi nella loro crescita, è stata una lezione di vita vedere gli studenti vivere e assaporare il silenzio, la partecipazione autentica".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo Stato era lì con noi. Lezione di vita per tutti"

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