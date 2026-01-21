Il Fibroscan è un esame rapido e indolore utilizzato per valutare lo stato del fegato. In pochi minuti, permette di identificare precocemente eventuali patologie epatiche, contribuendo a una diagnosi tempestiva e accurata. Questa procedura non invasiva rappresenta un importante strumento nella prevenzione e nel monitoraggio delle malattie del fegato, offrendo un supporto efficace in ambito clinico.

Empoli, 21 gennaio 2026 – Un esame che dura pochi minuti, non è invasivo e può fare la differenza nella diagnosi precoce delle malattie del fegato. All’ospedale San Giuseppe di Empoli è entrato in funzione il Fibroscan, uno strumento che permette di valutare in modo rapido e indolore lo stato di salute epatico, affiancando la pratica clinica quotidiana e rafforzando una rete di servizi sempre più orientata ai bisogni concreti della popolazione. Come funziona il macchinario. Il Fibroscan, detto anche elastografia epatica, funziona in modo simile a un ecografo: una sonda appoggiata sull’addome invia onde sonore che attraversano il fegato e restituiscono informazioni sulla sua consistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malattie del fegato, arriva ‘Fibroscan’: esame rapido e indolore

Malattie del fegato, arriva un fibroscan di nuova generazione: “Diagnosi non invasiva”Il Policlinico di Modena si distingue ancora una volta come innovatore nel campo medico, introducendo il nuovo Fibroscan di ultima generazione.

Al Policlinico la sperimentazione del FibroScan per la diagnosi non invasiva delle malattie del fegatoAl Policlinico di Modena prende il via una sperimentazione pionieristica del FibroScan, un dispositivo rivoluzionario per la diagnosi non invasiva delle malattie del fegato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Malattie epatiche, quali i bisogni insoddisfatti? Position Paper di AISF fa il punto; #RICERCA. Epatite Delta: nuove prospettive terapeutiche per la più aggressiva delle epatiti virali croniche; Fegato della Life Society - Fondazione americana del fegato; I batteri della bocca che danneggiano fegato e intestino.

Consensus Conference sulle malattie del fegato: nuove linee guida per ridurre complicanze e mortalitàDopo 10 anni, Bergamo ospita una nuova Consensus Conference organizzata da Aisf in collaborazione con Simit e Sito per gestire le infezioni nei pazienti con cirrosi avanzata e dopo trapianto di fegato ... bergamonews.it

Abruzzo. Avezzano. Da gennaio a oggi effettuati 244 esami al fegato con il Fibroscan. Oltre il 10% degli utenti arriva da fuori regioneIl nuovo strumento, attivato nel 2013 nel reparto di Malattie infettive, a differenza dell’ecografia che ‘fotografa’ il fegato, è una particolare sonda che, appoggiata dall’esterno sul punto da ... quotidianosanita.it

L'ittero è una condizione in cui la pelle e gli occhi assumono una tonalità giallastra a causa dell'accumulo di bilirubina nel sangue. Quando il fegato è danneggiato o infiammato, come accade nelle malattie epatiche croniche quali alcuni tipi di epatite o la cirro - facebook.com facebook