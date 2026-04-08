La trasmissione “Lo Stato delle Cose”, condotta da Massimo Giletti su Rai 3 ogni lunedì, terminerà anticipatamente. La decisione è stata annunciata in diretta, accompagnata da uno sfogo del conduttore. La chiusura del programma avviene prima della naturale conclusione della stagione, mentre il contratto di Giletti con la Rai sta per scadere, lasciando incerto il futuro del format.

Massimo Giletti conduce “Lo Stato delle Cose“ ogni lunedì su Rai 3, da ormai due stagioni. Il format però chiuderà in anticipo e, vista la prossima scadenza del contratto del conduttore, sul futuro della trasmissione aleggia un grande punto interrogativo. Durante l’ultima puntata è stato lo stesso Giletti a far intendere un epilogo poco felice: “ Noi non ci saremo in onda perché si sa i programmi che funzionano che fine fanno “. Poi, prima di chiudere la puntata: “Per un po’ staremo ancora qua, poi vedremo. Ad maiora”. Parole che non hanno fatto piacere all’azienda, che ha replicato con il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini. Corsini: “Giletti risorsa importante ma serve fiducia reciproca”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Massimo Giletti, “Lo Stato delle Cose” chiude in anticipo. Sfogo in diretta e replica Rai

“Per un po’ staremo ancora qua, poi vedremo. Ad maiora”: Massimo Giletti chiude così la puntata de Lo Stato delle Cose. Quale sarà il futuro del programma Rai?Nei giorni scorsi la trasmissione è finita al centro della scena, complici le voci di una chiusura anticipata per l'"esaurimento del budget" fissata...

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