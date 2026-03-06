Marciapiedi più ampi e spazi riordinati | intervento in via 95° Reggimento Fanteria

A Lecce, in via 95° Reggimento Fanteria, è stato realizzato un intervento che ha previsto l’ampliamento dei marciapiedi e il riordino degli spazi pubblici. L’obiettivo è stato di rendere la strada più accessibile e sicura per i pedoni, con lavori concentrati sulla sistemazione delle aree pedonali e sulla redistribuzione degli spazi. L’intervento si è concluso di recente e mira a migliorare la fruibilità della zona.

Il primo lotto interessa il tratto tra gli incroci con via Felice Cavallotti e via Nazario Sauro, dove i pedoni devono fare un percorso a ostacoli e gli standard di accessibilità pura utopia LECCE - Un intervento per riequilibrare gli spazi della strada e migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità pedonale. È l’obiettivo dei lavori di riqualificazione che interesseranno il primo tratto di via 95° Reggimento Fanteria, quello compreso tra gli incroci con via Felice Cavallotti e via Nazario Sauro. Il provvedimento prevede una riorganizzazione complessiva della sezione stradale, con l’ampliamento dei marciapiedi e la ridefinizione degli spazi destinati alla sosta pubblica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

