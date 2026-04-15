Lo scapigliato Luigi Illica | coraggioso geniale curioso ribelle e fumantino

Lo scapigliato Luigi Illica è stato descritto come un uomo coraggioso, geniale, curioso e fumantino durante una conferenza tenuta al PalabancaEventi. L'evento, promosso da un'iniziativa culturale, ha visto la partecipazione di Carlo Giarelli, medico e saggista, che ha approfondito le caratteristiche del personaggio. Illica, noto per il suo carattere intrattabile e litigioso, è stato presentato attraverso le parole di Giarelli, senza commenti o interpretazioni personali.

Coraggioso, geniale, curioso e fumantino (tradotto, spesso intrattabile e litigioso): queste le principali caratteristiche dello scapigliato Luigi Illica, raccontato da Carlo Giarelli (medico e saggista) nel corso della conferenza che si è svolta al PalabancaEventi (Sala Panini) per iniziativa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Lo scapigliato Luigi Illica sotto la lente dell’Associazione Piacenza Città PrimogenitaConferenza lunedì 13 aprile al PalabancaEventi (ore 18) con relatore Carlo Giarelli “Lo scapigliato Luigi Illica”: questo il tema della conferenza... La Passerini-Landi ora dispone della raccolta dedicata al librettista piacentino Luigi IllicaÈ stata recentemente acquisita dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi una importante raccolta documentaria relativa al librettista piacentino... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Lo scapigliato Luigi Illica sotto la lente dell’Associazione Piacenza Città Primogenita; Lo scapigliato Luigi Illica. Lo scapigliato Luigi Illica: questo il tema della conferenza che si terrà lunedì 13 aprile, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, su iniziativa dell’ Associazione Piacenza Città Primogenita in collaborazione con la Banca ... piacenzasera.it La Passerini-Landi ora dispone della raccolta dedicata al librettista piacentino Luigi IllicaÈ stata recentemente acquisita dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi una importante raccolta documentaria relativa al librettista piacentino Luigi Illica, donata dalla Banca di Piacenza e radunata ... ilpiacenza.it È stata recentemente acquisita dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi una importante raccolta documentaria relativa al librettista piacentino Luigi Illica, donata dalla Banca di Piacenza e radunata in tempi diversi - facebook.com facebook