La Passerini-Landi ora dispone della raccolta dedicata al librettista piacentino Luigi Illica

Recentemente, la Biblioteca Comunale Passerini-Landi ha ricevuto in dono dalla Banca di Piacenza una collezione di documenti dedicati al librettista piacentino Luigi Illica. La raccolta è composta da materiali acquisiti nel corso degli anni, e ora è disponibile per la consultazione. La collezione arricchisce il patrimonio della biblioteca e si aggiunge alle altre raccolte già presenti.