La Passerini-Landi ora dispone della raccolta dedicata al librettista piacentino Luigi Illica
Recentemente, la Biblioteca Comunale Passerini-Landi ha ricevuto in dono dalla Banca di Piacenza una collezione di documenti dedicati al librettista piacentino Luigi Illica. La raccolta è composta da materiali acquisiti nel corso degli anni, e ora è disponibile per la consultazione. La collezione arricchisce il patrimonio della biblioteca e si aggiunge alle altre raccolte già presenti.
È stata recentemente acquisita dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi una importante raccolta documentaria relativa al librettista piacentino Luigi Illica, donata dalla Banca di Piacenza e radunata in tempi diversi. Un primo gruppo di documenti è costituito dalle lettere scritte da Illica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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