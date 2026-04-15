Lo aggrediscono davanti al bar e gli rubano il portafoglio | denunciati

Nella serata del 16 marzo scorso, un uomo è stato aggredito davanti a un bar nel centro di Francavilla al Mare, dove gli è stato sottratto il portafoglio. Tre persone sono state denunciate in relazione a questo episodio, tra cui un 48enne proveniente dalla provincia di Foggia. Le accuse a loro carico riguardano lesioni personali e rapina. La vicenda si è conclusa con la denuncia delle tre persone coinvolte.

C'è anche un 48enne della provincia di Foggia tra i soggetti indagati, in tutto tre, con l'accusa di lesioni personali e di rapina, in relazione a un’aggressione avvenuta 16 marzo scorso a Francavilla al Mare, nei pressi di un bar del centro.Gli altri due sono un 47enne di origine albanese e un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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