Nel pomeriggio del 26 marzo, i carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano hanno denunciato due cittadini stranieri, un uomo di 52 anni e una donna di 40 anni, accusati di aver rubato il portafoglio a una dipendente dell'Opera della Primaziale Pisana. I due sono stati fermati e portati in caserma, dove sono stati formalmente segnalati per il reato di furto con destrezza in concorso.

Denunciati nel pomeriggio dello scorso 26 marzo dai carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano due cittadinistranieri, un uomo di 52 anni e una donna di 40 anni, ritenuti responsabili di un furto con destrezza commesso in concorso ai danni di una dipendente dell'Opera della Primaziale Pisana.L’intervento è scattato in piazza dei Miracoli, dove i militari erano impegnati in un servizio di vigilanza.A richiedere l'aiuto dell'Arma è stata una dipendente della Primaziale la quale si era subito accorta che qualcuno era riuscito a sottrarle il portafoglio sfilandolo direttamente dallo zaino.Così, grazie a rapidi accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad individuare e a fermare poco dopo gli autori del furto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Rubano il portafoglio ad una dipendente della Primaziale: fermati e denunciati

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