Lizzano | incidente un morto Strada provinciale

Un incidente lungo la strada provinciale 125 nel territorio di Lizzano ha causato la morte di un uomo di 46 anni che guidava un trattore. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto durante il trasporto in ambulanza. La strada rimane chiusa temporaneamente mentre sono in corso le operazioni di ricostruzione dell’accaduto e di rilievo da parte delle forze dell’ordine.

Il guidatore 46enne di un trattore è morto a causa del sinistro. Strada provinciale 125, territorio di Lizzano. L’incidente si è verificato di primo mattino. Per cause da dettagliare si sono scontrati il trattore appunto e un’auto. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lizzano: incidente, un morto Strada provinciale Incidente in moto sulla strada provinciale 1, morto un 62enne trevigianoBORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un... Incidente in moto sulla strada provinciale 1, morto un 62enne trevigiano mentre sta andando al lavoroBORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un...