Un incidente in moto sulla strada provinciale 1 ha provocato la morte di un uomo di 62 anni di Treviso mentre si recava al lavoro. Si tratta del terzo incidente con esito mortale coinvolgente un motociclista in soli sei giorni. L’incidente è avvenuto a Borgo Valbelluna, senza che siano ancora state rese note le cause precise dell’impatto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un motociclista in 6 giorni. Poco prima delle 8 di oggi, martedì 14 aprile, una moto si è schiantata sulla strada provinciale 1 nella frazione Marziai, nel comune di Borgo Valbelluna, forse per una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale e ha perso la vita il centauro, un 62enne trevigiano. La vittima si stava recando al lavoro in un'azienda del Bellunese. Strada provinciale 1 bloccata Sul luogo dell'incidente si registrano code e traffico bloccato per i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente in moto sulla strada provinciale 1, morto un 62enne trevigiano mentre sta andando al lavoro

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