Porto via del Molo Mediceo chiusa al traffico | come cambia la viabilità e i percorsi alternativi

Da oggi via del Molo Mediceo a Porto resta chiusa al traffico per permettere i lavori sul nuovo Porto Turistico. La decisione ha portato a cambiare i percorsi per chi attraversa quella zona, con alcune strade alternative che ora vengono usate di più. Il Ponte Lips rimane aperto nei prossimi mesi, così i circoli nautici della Darsena Nuova riescono a spostare le unità a vela senza problemi. La viabilità si sta adattando ai lavori, mentre i residenti e i commercianti si preparano alle modifiche temporanee.

Nell'ambito del completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Porto Turistico, il Ponte Lips di via del Molo Mediceo verrà mantenuto aperto nei prossimi mesi per consentire la riallocazione delle unità a vela dei circoli nautici della Darsena Nuova. Questo comporterà l'interruzione della.

