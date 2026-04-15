Liverpool-Psg 0-2 | gol e highlights

Il PSG ha vinto 2-0 contro il Liverpool anche nella partita di ritorno, confermando il risultato dell’andata. La partita si è giocata ad Anfield, con il PSG che ha segnato due gol. La vittoria permette al PSG di accedere alle semifinali, mentre il Liverpool è stato eliminato. La gara è stata caratterizzata dai gol e dagli highlights degli attacchi delle due squadre.

Il PSG ottiene lo stesso risultato dell'andata anche ad Anfield: Liverpool sconfitto 2-0 e semifinali conquistate. La doppietta di Dembelé stende i Reds e lancia i parigini al penultimo atto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liverpool-Psg 0-2: gol e highlights Liverpool-PSG 0-2: gol e highlights | Champions League Psg, Kvara uimilia la difesa del Liverpool: gli highlightsGli highlights di Psg-Liverpool 2-0, andata dei quarti di finale di Champions League: gol di Désiré Doué all’11’ e Khvicha Kvaratskhelia al 65’. Leggi anche: Monaco-Psg 2-3: gol e highlights, Balogun bene, Doué meglio!