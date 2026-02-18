Monaco-Psg 2-3 | gol e highlights Balogun bene Doué meglio!

Il match tra Monaco e Psg si è concluso con un punteggio di 2-3, perché i parigini sono riusciti a ribaltare il risultato dopo una doppietta di Balogun per i padroni di casa. Balogun ha aperto le marcature con attenzione, ma Doué ha segnato due volte, portando i campioni d’Europa in vantaggio. Durante la partita, Doué ha anche fornito l’assist per il gol di Hakimi, che ha pareggiato temporaneamente. Balogun ha mostrato buona forma, mentre Doué si è distinto con un’ottima prestazione.

Monaco-Psg 2-3: gol e highlights del playoff di andata di Champions League. Dopo la doppietta di Balogun, i padroni di casa si fanno rimontare dai campioni d'Europa: doppietta di Doué, che propizia anche il gol del pari di Hakimi. Espulso al 48' Golovin.