Psg Kvara uimilia la difesa del Liverpool | gli highlights

Il Paris Saint-Germain ha vinto 2-0 contro il Liverpool nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Désiré Doué ha segnato il primo gol all’11’, mentre Khvicha Kvaratskhelia ha raddoppiato al 65’. La partita si è disputata in Francia e ha visto i padroni di casa imporsi sui britannici, con il risultato che lascia aperti i giochi in vista della gara di ritorno.

Gli highlights di Psg-Liverpool 2-0, andata dei quarti di finale di Champions League: gol di Désiré Doué all’11’ e Khvicha Kvaratskhelia al 65’. Il gol del georgiano ex Napoli (minuto 1:37 del video) è un pezzo di bravura, che mette in imbarazzo la difesa dei Reds. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg, Kvara uimilia la difesa del Liverpool: gli highlights Kvara lancia il Psg agli ottavi, col Monaco è 2-2: highlightsGli highlights di Psg-Monaco 2-2, ritorno del playoff di Champions League: i campioni d'Europa si qualificano agli ottavi (in virtù della vittoria... Leggi anche: Psg-Liverpool, le pagelle: Doué e Kvara devastanti, 7,5. Szoboszlai senza idee, 5 Si parla di: Psg, Kvara uimilia la difesa del Liverpool: gli highlights. Prima Kvara, poi Hakimi: il Psg vince in casa dei Seattle Sounders e vola agli ottaviPer Donnarumma sarebbe bello. Il portiere azzurro era arrivato nella capitale francese insieme al fuoriclasse argentino, con l’idea di vincere subito la Champions. E invece, la coppa, Gigio l’ha vinta ... gazzetta.it Troppo Psg per l'Atalanta: Dea travolta 4-0 dai parigini. Gran gol di KvaraInizia male l'avventura dell'Atalanta in Champions League: Dea travolta per 4-0 al Parco dei Principi dai campioni d'Europa in carica del Psg di Luis Enrique. Prima volta amarissima per Juric, che era ... corrieredellosport.it