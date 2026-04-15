Nella notte, il Liverpool ha affrontato un episodio preoccupante legato a un infortunio occorso a uno dei suoi giocatori. L’allenatore ha commentato che la situazione non sembrava positiva, senza fornire dettagli specifici sulle condizioni del calciatore. La squadra si prepara ora ad affrontare le prossime partite con l’incertezza sulla durata dell’assenza e sulla gravità dell’infortunio.

Ekitike è stato portato via alla mezz’ora ad Anfield dopo essere caduto senza palla. Il francese era chiaramente in difficoltà, con l’infortunio che potenzialmente metteva in dubbio le sue speranze di partecipare alla Coppa del Mondo quest’estate. Parlando dopo una partita che ha condannato il Liverpool a una stagione senza trofei, Slot ha dichiarato ad Amazon Prime Video Sport: “Abbiamo ottenuto molto più di quanto meritassimo la scorsa settimana perdendo solo 2-0, come la scorsa stagione. Anche oggi, come la scorsa stagione, abbiamo ottenuto molto meno di quanto meritassimo. Avremmo dovuto vincere, ma è per la loro qualità che non subiscono”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Liverpool: l’infortunio di Ekitike “non sembrava bello”, dice Slot

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