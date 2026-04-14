Liverpool-PSG | i Reds subiscono un grave infortunio a Ekitike

Durante la partita tra Liverpool e PSG, un giocatore del PSG si è infortunato gravemente nel primo tempo. La partita è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da numerose occasioni da rete. La squadra di casa ha subito un colpo importante con questa perdita, mentre i minuti successivi hanno visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso. L’infortunio ha richiesto l’intervento dei medici sul campo.

2026-04-14 21:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: I Reds perdono un giocatore fondamentale in un primo tempo divertente. Le speranze del Liverpool di ribaltare uno svantaggio di due gol nei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain hanno subito un duro colpo quando Hugo Ekitike è stato portato via in barella nel primo tempo. Ekitike ha iniziato in attacco per il Liverpool insieme ad Alexander Isak, lo svedese ha iniziato una partita per la prima volta da dicembre, con una mossa a sorpresa di Arne Slot mentre Mohamed Salah è rimasto in panchina. Ma Salah è stato introdotto alla mezz’ora in circostanze sfortunate quando Ekitike è stato portato fuori dal campo, il francese era caduto senza palla.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool-PSG: i Reds subiscono un grave infortunio a Ekitike Leggi anche: Liverpool – Newcastle 4-1: Ekitike ispira la svolta dei Reds Psg-Liverpool, pronostico: i campioni d'Europa sfidano i Reds in crisiI francesi, ancora impegnati nella corsa al titolo in Ligue 1 con il Lens, affrontano i quarti Champions con l'obiettivo di difendere il titolo vinto...