Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Venezia e Girona, valido per i quarti di finale dell'Eurolega di basket femminile 2026. La partita si sta disputando in un palazzetto gremito e si preannuncia molto combattuta, con entrambe le squadre che cercano di avanzare nella competizione europea. Seguiremo gli sviluppi in diretta, aggiornando sul punteggio e sulle azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale i quarti di finale di Eurolega di basket femminile tra Umana Reyer Venezia e Spar Girona. A Saragozza inizia l’evento di maggiore spicco dell’annata 2025-2026 in campo continentale, e la squadra lagunare ne è piena protagonista. Seconda annata consecutiva con un’italiana alle Final Six, e se l’anno scorso la protagonista era Schio, quest’anno si va a Venezia per guardare alle speranze tricolori. Lo si fa in una partita nella quale tra le chiavi ci sono le palle recuperate (9-8.5 in stagione) e il discorso legato alla transizione, con la Reyer tra le migliori in Europa per i punti in contropiede e Girona che, di converso, fa molto meno affidamento sul tema.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da brividi

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