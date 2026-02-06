LIVE Olympiacos-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trasferta da brividi ad Atene per i bolognesi

Questa sera i bolognesi affrontano una trasferta difficile ad Atene contro l’Olympiacos. La partita è iniziata con un ritmo serrato e molti scambi da tre punti. Al momento il punteggio è in parità, con entrambe le squadre che rispondono colpo su colpo. I tifosi sono già in fibrillazione, e la partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Carsen Edwards! Si segna solo dall’arco, parità. 6-3 Ward ancora da tre! 3-3 Risponde subito Walkup con la stessa moneta. 0-3 Tripla di Jallow! Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Momento commemorativo per l’Olympiacos, con i giocatori di casa ma anche quelli della Virtus che depongono deporre fiori ai ‘piedi’ degli spalti per ricordare un tifoso greco venuto a mancare nei giorni scorsi. Questi gli Starting five scelti dai due coach: Walkup Dorsey Ward Vezenkov Milutinov (Olympiacos); Vildoza Edwards S. Niang Smailagic Jallow (Virtus Bologna) 20:13 E’ il momento della presentazione dei due roster! 20:10 Squadre che stanno completando i riscaldamento in un ambiente sempre ‘caldo’ come quello del Pireo, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene per i bolognesi Approfondimenti su Olympiacos Virtus Bologna LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene Benvenuti alla diretta live di Panathinaikos-Olimpia Milano, partita valida per l’Eurolega basket 2026. LIVE Barcellona-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olympiacos Virtus Bologna Argomenti discussi: Eurolega: Olimpia e Virtus questa sera su Sky; LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Olympiacos Piraeus - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Olympiacos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. Olympiacos vs Virtus Bologna: direttaOLYMPIACOS VS VIRTUS: DIRETTA 1Q Live - Virtus con Vildoza, Edwards, Jallow, Niang e Smailagic nei primi cinque. PREVIEW Di fronte a Salamina, dove gli ateniesi sconfissero la ... pianetabasket.com LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it #EuroLeague | Non perderti Olympiacos-Virtus Bologna: ecco dove vedere la partita x.com #EuroLeague | Non perderti Olympiacos-Virtus Bologna: ecco dove vedere la partita facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.