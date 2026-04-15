LIVE Venezia-Girona Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | caccia alla storia per la Reyer

Alle ore 17:10, si è aperta la partita tra Venezia e Girona valida per le Final Six di Eurolega femminile 2026. La sfida vede in campo le squadre dell'Umana Reyer Venezia e della Spar Girona, entrambe al loro primo incontro di questa fase. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Buon pomeriggio a tutti, e bentrovati per questo appuntamento con le Final Six di Eurolega femminile: a debuttare sono Umana Reyer Venezia e Spar Girona. Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale i quarti di finale di Eurolega di basket femminile tra Umana Reyer Venezia e Spar Girona. A Saragozza inizia l’evento di maggiore spicco dell’annata 2025-2026 in campo continentale, e la squadra lagunare ne è piena protagonista. Seconda annata consecutiva con un’italiana alle Final Six, e se l’anno scorso la protagonista era Schio, quest’anno si va a Venezia per guardare alle speranze tricolori.🔗 Leggi su Oasport.it

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