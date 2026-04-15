LIVE Venezia-Girona 8-7 Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | inizio equilibrato tra Reyer e Spar

Al via la partita di Eurolega di basket femminile tra Venezia e Girona, con il punteggio di 8-7. Le squadre si stanno affrontando con un inizio equilibrato, con un buon movimento nel pitturato e alcune azioni di appoggio. Nei primi minuti si sono registrati diversi errori nelle conclusioni da tre punti, mentre si avvicina la metà del primo quarto. La partita prosegue tra azioni rapide e tentativi di controllo del ritmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Riceve nel pitturato Coulibaly ed arriva l’appoggio. Adesso parecchi errori dall’arco, si sta raggiungendo metà del primo quarto. 8-5 Grandissimo canestro di Cubaj! Riesce a ricevere una palla complessa da Santucci e poi a girare attorno a Coulibaly per trovare l’appoggio. 6-5 Coulibaly va di giro e tiro contro Cubaj e realizza. 6-3 Realizza l’aggiuntivo Dojkic. 5-3 Penetra dal lato sinistro Dojkic, va ad appoggiare e subisce anche il fallo di Holm, per cui ci sarà anche il libero aggiuntivo. 3-3 Tripla al limite dei 24 di Jocyte, tra le più pericolose dell’attacco di Girona. 3-0 SUBITO NUMERO DI SANTUCCI! Da nove metri per il primo canestro della partita! Primo possesso Girona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 8-7, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: inizio equilibrato tra Reyer e Spar Notizie correlate LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: caccia alla storia per la ReyerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Buon pomeriggio a tutti, e bentrovati per questo appuntamento con le Final Six di Eurolega femminile:... Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l’Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da brividi; Preview ELW: Storica Final Six per l’Umana Reyer, ai quarti c’è lo Spar Girona!; Girona - Villarreal in Diretta Streaming | DAZN IT; Eurolega donne, Venezia debutta alla Final 6 contro Girona: in palio la semifinale. LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da brividiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale i quarti di ... oasport.it Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l'Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più ... oasport.it EuroLeague Women - Final 6 Spar Girona - Umana Reyer Venezia 18.30 tabii spor 6 @NumanGulsen x.com È tempo di Final Six di EuroLeague Women Oggi alle 17:30 l’esordio della Reyer Venezia ai Quarti di Finale contro Girona (diretta su RaiPlay): in bocca al lupo, ragazze! #Italbasket facebook