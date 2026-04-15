LIVE Venezia-Girona 64-70 Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | vana rimonta Reyer spagnole in semifinale

La partita tra Venezia e Girona si è conclusa con un punteggio di 64-70, permettendo alle spagnole di qualificarsi per le semifinali dell’Eurolega di basket femminile 2026. La squadra italiana ha tentato una rimonta nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato. La nostra diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento. Buona serata a tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Per Mariam Coulibaly 19 punti e 15 rimbalzi, dominatrice assoluta del match assieme al talento ventenne Juste Jocyte. 45-30 a rimbalzo per Girona e, per certa misura, anche questa è la dialettica del basket. Il prossimo appuntamento per Venezia sarà quello della finale scudetto con il Famila Schio. TOP SCORER – VENEZIA: Dojkic 19; GIRONA: Coulibaly 19 Finisce qui: lo Spar Girona sfiderà il Fenerbahce in semifinale, finisce subito il cammino alle Final Six dell’Umana Reyer Venezia. Persa direttamente dalla rimessa sull’asse Villa-Cubaj, e a questo punto per Girona la strada per la semifinale è spalancata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinale Notizie correlate LIVE Venezia-Girona 37-45, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer chiamata alla rimonta a metà terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-47 Arriva finalmente una tripla! La realizza Dojkic, al limite dei 24 peraltro. LIVE Venezia-Girona 47-56, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer cerca la rimonta nell’ultimo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-60 Penetrazione di Jocyte, e in un attimo Girona è di nuovo a tre possessi. Contenuti e approfondimenti LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. oasport.it Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l'Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più ... oasport.it