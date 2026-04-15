LIVE Venezia-Girona 47-56 Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | la Reyer cerca la rimonta nell’ultimo quarto

La partita tra Venezia e Girona, valida per l’Eurolega di basket femminile 2026, si sta giocando in diretta. Al momento il punteggio è 47-56, con Girona in vantaggio. La squadra ospite ha segnato con una penetrazione di un giocatore, riportandosi a tre possessi di distanza. Venezia cerca di reagire nell’ultimo quarto per ridurre lo svantaggio e riaprire la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-60 Penetrazione di Jocyte, e in un attimo Girona è di nuovo a tre possessi. 7’20” alla fine. 51-58 Coulibaly parte dal lato sinistro e va a destra per appoggiare. 51-56 Arresto e tiro di Santucci dalla media ed è -5 a 8’15” dalla fine! 49-56 Pasa per Charles sola verso canestro, sono due punti. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – VENEZIA: Dojkic 14; GIRONA: Coulibaly 15 Sbaglia la tripla Mavunga, restano dunque 10 minuti per le speranze di Venezia di agguantare un traguardo storico. 47-56 22 di Pan, i liberi sono due perché nel frattempo anche Iniguez ha protestato parecchio e pure per lui fallo tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 47-56, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer cerca la rimonta nell’ultimo quarto Notizie correlate LIVE Venezia-Girona 37-45, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer chiamata alla rimonta a metà terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-47 Arriva finalmente una tripla! La realizza Dojkic, al limite dei 24 peraltro. LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: caccia alla storia per la ReyerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Buon pomeriggio a tutti, e bentrovati per questo appuntamento con le Final Six di Eurolega femminile:... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Venezia-Girona 28-39, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il secondo quarto. TOP SCORER - VENEZIA: Dojkic 5; GIRONA: Coulibaly 6 Non ci sono più altri canestri, ... oasport.it Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l'Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più ... oasport.it