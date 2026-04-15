LIVE Venezia-Girona 37-45 Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | Reyer chiamata alla rimonta a metà terzo quarto

Nel corso della partita di Eurolega di basket femminile tra Venezia e Girona, il punteggio si trova attualmente a 37-45 in favore delle ospiti. Durante il terzo quarto, Venezia ha tentato di ridurre lo svantaggio e ha segnato una tripla con un giocatore che si trovava vicino alla linea dei 24 secondi, portando il punteggio a 40-47. La diretta continua con aggiornamenti sugli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-47 Arriva finalmente una tripla! La realizza Dojkic, al limite dei 24 peraltro. 37-47 22 Coulibaly. Fallo di Cubaj su Coulibaly nel duello sotto canestro, due liberi concessi per un presunto (ma forse non del tutto visibile) tocco di mano sul braccio di tiro. 37-45 Realizza l’aggiuntivo Cubaj. 36-45 Ottima Cubaj! Intercetta il passaggio per Coulibaly, compie da sola la transizione, appoggia al vetro e subisce anche il fallo del potenziale 2+1. 34-45 Arresto e tiro dalla media di Dojkic. 32-45 Di nuovo Holm, quattro consecutivi per la svedese. 32-43 22 Dojkic. Quevedo commette fallo sul tiro dalla media di Dojkic, sono due liberi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 37-45, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer chiamata alla rimonta a metà terzo quarto Notizie correlate LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: caccia alla storia per la ReyerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Buon pomeriggio a tutti, e bentrovati per questo appuntamento con le Final Six di Eurolega femminile:... LIVE Venezia-Girona 8-7, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: inizio equilibrato tra Reyer e SparCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Riceve nel pitturato Coulibaly ed arriva l’appoggio. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Calendario Final Six Eurolega basket femminile 2026: orari, tv, programma, streaming; Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Venezia-Girona 19-19, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer respinge il primo tentativo di fuga delle spagnoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il secondo quarto. TOP SCORER - VENEZIA: Dojkic 5; GIRONA: Coulibaly 6 Non ci sono più altri canestri, ... oasport.it Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l'Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più ... oasport.it EuroLeague Women - Final 6 Spar Girona - Umana Reyer Venezia 18.30 tabii spor 6 @NumanGulsen x.com È tempo di Final Six di EuroLeague Women Oggi alle 17:30 l’esordio della Reyer Venezia ai Quarti di Finale contro Girona (diretta su RaiPlay): in bocca al lupo, ragazze! #Italbasket facebook