Nell’ultima fase della partita di Eurolega femminile tra Venezia e Girona, il punteggio vede le ospiti in vantaggio 60-51. Nei minuti finali, la squadra di casa tenta di recuperare, mentre il cronometro segna ancora 8 secondi. Durante l’azione, è stato confermato un tocco di mano di un giocatore ospite, con la palla che viene rimessa dal fondo dall’altra parte del campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Confermato il tocco di Charles, cronometro dell’azione che peraltro resta a 8? con rimessa dal fondo dall’altra parte per Girona. Quasi recupero di Venezia, tocco di Charles in una fase caotica, o almeno così appare all’inizio perché c’è la review degli arbitri a 35?5 dalla fine. Sbaglia da tre Bibby, ma c’è rimbalzo in attacco e poi fallo di Pan su Jocyte, 40?7 alla fine e bonus appena arrivato. 64-68 DOJKIC DA TRE! E attenzione perché ora sono quattro i punti di ritardo, tiro preso dal nulla! -1’07”. 61-68 Holm batte Dojkic e appoggia, -1’25”. 61-66 Rubata velocissima e canestro di Charles! Attenzione perché la Reyer è a -5! 59-66 Villa-Cubaj e appoggio facile! -7 a 1’58” al termine, timeout di Iniguez e partita che forse qualche margine di speranza ancora ce l’ha in chiave Venezia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 51-60, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: ultimi cinque minuti di speranza per la Reyer

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