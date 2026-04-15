LIVE Venezia-Girona 0-0 Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | iniziano le Final Six a Saragozza!

Le Final Six di Eurolega di basket femminile 2026 sono iniziate a Saragozza con la partita tra Venezia e Girona, terminata con un punteggio di 0-0. Durante il match, Dojkic ha segnato un canestro aggiuntivo dopo aver subito fallo da Holm, che ha portato a un tiro libero supplementare. La partita è trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Realizza l’aggiuntivo Dojkic. 5-3 Penetra dal lato sinistro Dojkic, va ad appoggiare e subisce anche il fallo di Holm, per cui ci sarà anche il libero aggiuntivo. 3-3 Tripla al limite dei 24 di Jocyte, tra le più pericolose dell’attacco di Girona. 3-0 SUBITO NUMERO DI SANTUCCI! Da nove metri per il primo canestro della partita! Primo possesso Girona. 17:30 Squadre in campo, si comincia! 17:29 QUINTETTI – VENEZIA: Santucci Charles Dojkic Pan Cubaj; GIRONA: Jocyte Holm Quevedo Guerrero Coulibaly 17:28 Squadre attorno alle loro panchine, e tra pochissimo si inizierà! Ancora riempito per meno di metà il Pabellon Principe Felipe, ma stasera lo sarà di sicuro di più con l’arrivo di Saragozza contro il Basket Landes.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 0-0, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: iniziano le Final Six a Saragozza! Notizie correlate LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da brividiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale i quarti... LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: caccia alla storia per la ReyerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Buon pomeriggio a tutti, e bentrovati per questo appuntamento con le Final Six di Eurolega femminile:... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Preview ELW: Storica Final Six per l’Umana Reyer, ai quarti c’è lo Spar Girona!; Girona - Villarreal in Diretta Streaming | DAZN IT; Eurolega donne, Venezia debutta alla Final 6 contro Girona: in palio la semifinale; Eurolega Basket Femminile 2026: Calendario Final Six e dove vedere Venezia-Girona. LIVE Venezia-Girona, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da brividiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale i quarti di ... oasport.it Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l'Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più ... oasport.it EuroLeague Women - Final 6 Spar Girona - Umana Reyer Venezia 18.30 tabii spor 6 @NumanGulsen x.com È tempo di Final Six di EuroLeague Women Oggi alle 17:30 l’esordio della Reyer Venezia ai Quarti di Finale contro Girona (diretta su RaiPlay): in bocca al lupo, ragazze! #Italbasket facebook