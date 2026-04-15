Nel secondo quarto della partita di Eurolega femminile tra Venezia e Girona, il punteggio segna 23-25. Girona cerca di allontanarsi, grazie a una tripla di Guerrero, costringendo l'allenatore di Venezia a chiamare un timeout. La partita continua con poche segnature e una fase caratterizzata da poche azioni di rilievo. Gli aggiornamenti della partita sono disponibili attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-35 Prova ad andarsene sul serio Girona, tripla di Guerrero e Andrea Mazzon è obbligato al timeout. 24-32 Lopez da rimbalzo in attacco. 24-30 12 Mavunga. Coulibaly regala una gita in lunetta a Mavunga. 23-30 Tripla di Coulibaly, e nel giro di un minuto riprova la fuga lo Spar. 23-27 Coulibaly riesce a interrompere la sequela di errori più o meno insensati realizzando in appoggio da rimbalzo in attacco. Tanti gli errori da una parte e dall’altra, anche grossolani (Holm, Jocyte e Holmes hanno qualcosa da dire in merito ad appoggi clamorosamente falliti). 4? all’intervallo. Stiamo arrivando verso la metà del secondo quarto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Venezia-Girona 23-25, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: secondo quarto avaro di canestri

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