edoardo bennato una leggenda al beat festival

Edoardo Bennato ha portato sul palco del Beat Festival una canzone che, ormai da 46 anni, cattura l’attenzione del pubblico. La causa è la sua musica, che ancora oggi mantiene viva la sua forza originale. Le sue parole, spesso ironiche e dirette, continuano a coinvolgere le nuove generazioni. Tra le sue interpretazioni, quella della ballata sui pirati ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di tutte le età. La sua performance ha lasciato tutti senza parole.

“Nel covo dei pirati, c’è poco da scherzare: chi non si arruola finisce in fondo al mare”. Fra le centinaia e centinaia di rime apparentemente innocue e profondamente incalzanti scritte e cantate da Edoardo Bennato, questa della ballata principe di uno dei suoi album di maggiore successo è forse quella che, a 46 anni di distanza dalla pubblicazione di “Sono solo canzonette”, più di ogni altra ha mantenuto intatta la sua magia incantatrice. A conferma del fatto che quando un rocker di razza scrive ballate, raramente sbaglia il colpo. Il magico mix di rock, blues e cantautorato d’autore che ha accompagnato una carriera stellare e longeva sarà offerto al pubblico del Beat Festival il 3 settembre, quando Edoardo Bennato salirà sul palco centrale per far vibrare gli animi e scatenare i suoi fan di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Edoardo Bennato al Circo Massimo
Edoardo Bennato porta il suo "Quando Sarò Grande Tour 2026" al Circo Massimo il 20 luglio, attirando un vasto pubblico di appassionati.

Musica, Edoardo Bennato torna in tour a Bologna
Edoardo Bennato torna in tour a Bologna per celebrare i 45 anni di "Sono solo canzonette".

