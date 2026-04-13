Mind live theatre | a Milano un maxi teatro all’aperto da 11mila spettatori

A Milano è stato inaugurato il Mind live theatre, una grande struttura all’aperto nel cuore del distretto dell’innovazione, capace di accogliere fino a 11.000 spettatori. La nuova venue, situata nel cuore di Mind – Milano Innovation District, si aggiunge alle iniziative culturali della città con spettacoli e eventi in un’area dedicata alla creatività e all’innovazione. La struttura è stata aperta ufficialmente il 13 aprile 2026.

Milano, 13 aprile 2026 – A Milano sipario alzato sul Mind live theatre, la nuova grande venue outdoor di Milano situata nel cuore di Mind - Milano Innovation District. Infrastruttura nata in occasione di Expo Milano 2015, l'area che oggi ospita il Mind live theatre è stata originariamente progettata per accogliere grandi eventi dal vivo e spettacoli open-air durante l'Esposizione Universale di undici anni fa. Situata nell'East Gate di MIND, in adiacenza al futuro Campus della Statale di Milano e alla futura stazione del passante ferroviario di MIND- Merlata, la venue riapre oggi con una nuova identità e una rinnovata vocazione all'intrattenimento di qualità, tornando a vivere come grande spazio dedicato alla cultura, alla musica e agli eventi dal vivo, grazie alla partnership strategica stipulata Big Spaces e Lendlease.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mind live theatre: a Milano un maxi teatro all’aperto da 11mila spettatori Maxi sequestro di merce contraffatta tra Catania e Misterbianco: oltre 11mila articoli falsiI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato oltre 11. I Giochi Olimpici portano a Milano un indotto da 319 milioni e 725mila spettatoriMilano, 4 febbraio 2026 - Un fiume di soldi a marchio olimpico: per la città di Milano è di 319 milioni di euro l'indotto economico dei Giochi...