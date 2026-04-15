LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Alle 13.08 è iniziata la diretta della Ronde van Limburg 2026. La corsa si svolge su un percorso di 178,4 chilometri, con partenza da Hasselt e arrivo a Tongeren. Tutti i partecipanti sono stati chiamati a partire dalla linea di partenza, e la gara è ora in corso. La cronaca si può seguire aggiornando la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Scopriamo il percorso: 178,4 chilometri con partenza da Hasselt ed arrivo a Tongeren. Si viaggerà verso la sede d’arrivo nei primi 63 chilometri con lo strappo di Ginberg (1000 metri al 4.7% di pendenza media), un settore di pavè ed il muro di Kelberg (600 metri al 4.7%) da ripetere per due volte. Giunti una prima volta sotto lo striscione del traguardo il gruppo avvierà un anello di 38.2 km da ripetere in tre occasioni con al suo interno gli strappi di Kolmontberg (800 metri al 4.5%) e Zammelemberg (800 metri al 4.3%), ed i settori in pavè di Manshoven ed Op de Kriezel. Ultimi 10 chilometri in leggerissima ma costante discesa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via Notizie correlate LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: presenti tanti velocisti di spiccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volata; Ronde van Limburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Ronde van Limburg: Merlier cerca il bis senza Groenewegen. Orari e streaming; Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito. LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il viaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Scopriamo il percorso: 178,4 chilometri con partenza da Hasselt ed arrivo a Tongeren. Si viaggerà verso la ... oasport.it Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favoritoDalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua ... oasport.it Presentazione Percorso e Favoriti Ronde van Limburg 2026 is la preview completa della corsa che mixa classiche nordiche e Ardenne, con un finale spettacolare per velocisti. Scopri percorso, favoriti e startlist: x.com Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Ronde van Limburg 2026 #RVL26 di mercoledì 15 aprile - facebook.com facebook