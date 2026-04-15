LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | presenti tanti velocisti di spicco

Benvenuti alla copertura in tempo reale della Ronde van Limburg 2026. Questa edizione si svolge con la partecipazione di numerosi velocisti di rilievo e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti cliccando sul link dedicato. La corsa è iniziata questa mattina e si prevede un percorso impegnativo, con diversi passaggi che metteranno alla prova le capacità dei corridori. La gara prosegue con gli atleti in movimento lungo il tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Continuano le emozioni della primaversa ciclistica del nord Europa con una nuova semi classica che offrirà brevi strappi intervallati da tratti in pavè. Nulla a che vedere con Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, con un probabile arrivo in volata, ma non mancherà lo spettacolo. Appuntamento alle 13.15 con la partenza ufficiale da Hasselt, con l’arrivo previsto attorno alle 17.20 dopo 178.4 km in quel di Tongeren. Tracciato che ricalca quello della passata edizione. Si viaggerà verso la sede d’arrivo nei primi 63 chilometri con lo strappo di Ginberg (1000 metri al 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: presenti tanti velocisti di spicco LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Ronde van Limburg 2026: altra sfida ad alte velocità tra Groenewegen e MerlierIn scena domani l’edizione numero 75 della Ronde van Limburg, classica belga di categoria 1.