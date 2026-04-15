LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | tre uomini all’attacco

Nella corsa in corso nella regione del Limburg, tre uomini sono in fuga e stanno attualmente mantenendo un vantaggio di circa un minuto e quindici secondi rispetto al gruppo principale. A circa 155 chilometri dall’arrivo, la situazione di corsa si mantiene molto aperta. La gara prosegue senza interruzioni, con aggiornamenti continui sulla posizione dei fuggitivi e dei gruppi inseguitori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 155 chilometri all’arrivo. 13.45 Vantaggio di 1’15”. 13.42 Il gruppo non sembra reagire. 13.38 All’attacco Mikita Babovich (Bahrain Victorious Development Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) e Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex). 13.34 Arrivano i primi scatti. 13.31 Primo strappo di giornata: Glinberg (0.7 km al 3.6%). 13.28 Velocità moderata, non si vedono tante accelerazioni. 13.24 Per il momento non ci sono stati attacchi nel gruppo. 13.21 INIZIATA UFFICIALMENTE LA CORSA! 13.17 In casa Italia Alberto Dainese potrebbe rappresentare una valida alternativa a Merlier (probabile che faccia da ultimo uomo), con Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) e Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) in grado di ben figurare allo sprint.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tre uomini all’attacco Notizie correlate LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Leggi anche: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volata; Ronde van Limburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Ronde van Limburg: Merlier cerca il bis senza Groenewegen. Orari e streaming; Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito. LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tre uomini all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Vantaggio di 1'15''. 13.42 Il gruppo non sembra reagire. 13.38 All'attacco Mikita Babovich (Bahrain ... oasport.it Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favoritoDalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua ... oasport.it Presentazione Percorso e Favoriti Ronde van Limburg 2026 is la preview completa della corsa che mixa classiche nordiche e Ardenne, con un finale spettacolare per velocisti. Scopri percorso, favoriti e startlist: x.com Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Ronde van Limburg 2026 #RVL26 di mercoledì 15 aprile - facebook.com facebook