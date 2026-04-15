LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | tre uomini all’attacco con quasi tre minuti

Durante la corsa della Ronde van Limburg 2026, tre uomini sono in fuga con un vantaggio di quasi tre minuti. Alle 14.23, il distacco dei fuggitivi si è ridotto a due minuti e quarantatré secondi. La corsa continua con gli atleti che cercano di recuperare terreno sui leader in fuga. La cronaca in tempo reale monitora gli sviluppi della gara e i movimenti dei corridori coinvolti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23: Il vantaggio dei tre fuggitivi è ora di due minuti e quarantatré secondi. 14.18: Ricapitoliamo chi sono i tre fuggitivi. Mikita Babovich (Bahrain Victorious Development Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) e Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex) 14.14: Sono stati percorsi i primi 40 chilometri. 14.10: Problemi alla bici in gruppo per l’olandese Elmar Reinders (Unibet) 14.06: Il gruppo è sempre tirato dalla Soudal Quick-Step, squadra del favorito di oggi, il belga Tim Merlier. 14.03: Il vantaggio dei tre fuggitivi è poco sopra i due minuti e mezzo. 13.59 Prosegue la fuga di tre: Mikita Babovich (Bahrain Victorious Development Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) e Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex).🔗 Leggi su Oasport.it

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