LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA | Groenewegen beffa Philipsen con una volata imperiosa

Nella corsa di oggi, un corridore ha conquistato la vittoria con una volata decisa, superando il rivale diretto. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 13. Un altro atleta ha concluso la tappa in seconda posizione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori senza parole. La competizione si è svolta lungo un circuito in città, attirando numerosi spettatori lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 17:33 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della Ronde Van Brugge 2026. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:30 LA TOP TEN UFFICIALE 1-Dylan Groenewegen (NED, Unibet Rose Rockets) 4:14.57 2-Jasper Philipsen (BEL, Alpecin-Premier Tech) s.t. 3-Max Kanter (GER, XDS Astana Team) s.t. 4-Stanislaw Aniolkowski (POL, Cofidis) s.t. 5-Luca Mozzato (ITA, Tudor Pro Cycling Team) s.t. 6-Pavel Bittner (CZE, Team Picnic PostNL) s. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Groenewegen beffa Philipsen con una volata imperiosa Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De LieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde Van Brugge 2026. Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favoritoUna corsa ormai storica del calendario, giunta alla sua 50ma edizione, che va praticamente ad aprire il periodo delle Classiche del Nord. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: RONDE VAN BRUGGE. SI APRE UFFICIALMENTE LA STAGIONE DELLE CLASSICHE; Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?. Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it Oggi la Ronde Van Brugge 2026: al via le Classiche del Nord, tutti contro Jasper PhilipsenIl tracciato della Brugge?De Panne 2026 si estende per un totale di 202,6 chilometri, con partenza e arrivo a Bruges. La prima sezione della gara è una parte in linea che si sviluppa verso la zona mer ... it.blastingnews.com GROENEWEGEN IS BACK Dopo sette anni Dylan Groenewegen torna alla vittoria alla Ronde Van Brugge battendo Jasper Philipsen in volata. Terzo Max Cantar, Luca Mozzato è il miglior italiano: 5° #Ciclismo #Cycling #RondeVanBrugge #Groen - facebook.com facebook Altro giro, altra corsa al Fantacycling La Ronde Van Brugge segna l’inizio di un tour de force sulle pietre del nord, snodo fondamentale per tutti i fatamanager. #RondeVanBrugge x.com