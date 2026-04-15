LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | Merlier si impone nettamente allo sprint

Alle ore 17:19 si è conclusa la cronaca in diretta della Ronde van Limburg 2026. Durante la gara, il ciclista ha vinto lo sprint finale, con un margine netto rispetto agli altri concorrenti. La corsa si è svolta lungo un percorso che si è concluso con questa vittoria di misura. La diretta si ferma qui, senza ulteriori aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:18 LA TOP TEN UFFICIALE 1-Tim Merlier (BEL, Soudal Quick-Step) 4:05.17 2-Fernando Gaviria (COL, Caja Rural – Seguros RGA) s.t. 3-Floris van Tricht (BEL, NSN Developement Team) s.t. 4-Gerben Thijssen (BEL, Alpecin-Premier Tech) s.t. 5-Phil Bauhaus (GER, Bahrain Victorious) s.t. 6-Stanislaw Aniolkowski (POL, Cofidis) s.t. 7-Tom Crabbe (BEL, Team Flanders – Baloise) s.t. 8-Soren Kragh Andersen (DEN, Lidl – Trek) s.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: Merlier si impone nettamente allo sprint Notizie correlate Ronde van Limburg 2026: altra sfida ad alte velocità tra Groenewegen e MerlierIn scena domani l’edizione numero 75 della Ronde van Limburg, classica belga di categoria 1. Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favoritoDalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volata; Ronde van Limburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Ronde van Limburg: Merlier cerca il bis senza Groenewegen. Orari e streaming; Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito. LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: Merlier si impone nettamente allo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE TIM MERLIER! 17:14 Ottimo lancio dei compagi di squadra per Bauhaus (Bahrain-Victorious). ULTIMO ... oasport.it Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favoritoDalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua ... oasport.it Altri sport in TV oggi 15 aprile 2026 11:00 Tennis Sky Sport 13:30 Ciclismo, O Gran Camiño 2a tappa Eurosport 14:00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026: Svizzera-Italia Sky Sport Arena 15:30 Ciclismo, Ronde van Limburg: Eurosport La lista su x.com Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Ronde van Limburg 2026 #RVL26 di mercoledì 15 aprile facebook