LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA | iniziata la corsa

È iniziata ufficialmente la corsa della Ronde van Limburg 2026. Alle 13.21 sono stati avviati i primi passaggi, dopo un'anticipazione alle 13.17. La gara si svolge in diverse tappe e i ciclisti sono partiti dalle rispettive località di partenza per affrontare il percorso previsto. La diretta aggiorna costantemente sui momenti salienti e sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 INIZIATA UFFICIALMENTE LA CORSA! 13.17 In casa Italia Alberto Dainese potrebbe rappresentare una valida alternativa a Merlier (probabile che faccia da ultimo uomo), con Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) e Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) in grado di ben figurare allo sprint. 13.14 Occhi puntati anche su Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech), Milan Menten (Lotto Intermarchè), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). 13.11 Tra i favoriti, un nome su tutti, quello di Tim Merlier. Il belga ha smaltito l’infortunio di inizio stagione e alla Scheldeprijs ha messo in mostra una prova di forza devastante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: iniziata la corsa Notizie correlate LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Leggi anche: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: possibile arrivo in volata; Ronde van Limburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Ronde van Limburg: Merlier cerca il bis senza Groenewegen. Orari e streaming; Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito. LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il viaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Occhi puntati anche su Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech), Milan Menten (Lotto Intermarchè), Stanislaw ... oasport.it Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favoritoDalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua ... oasport.it Presentazione Percorso e Favoriti Ronde van Limburg 2026 is la preview completa della corsa che mixa classiche nordiche e Ardenne, con un finale spettacolare per velocisti. Scopri percorso, favoriti e startlist: x.com Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Ronde van Limburg 2026 #RVL26 di mercoledì 15 aprile - facebook.com facebook